Салах высказался о своем будущем в "Ливерпуле"

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Конечно, я останусь в "Ливерпуле" на следующий сезон. В данный момент я не хочу говорить о новом контракте, так как нас ждет финал Лиги чемпионов. Я не хочу быть эгоистом, поэтому мы с клубом отложили переговоры", - приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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