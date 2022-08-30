С переходом Паредеса в "Ювентус" возникли проблемы

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

"Ювентус" и "ПСЖ" все еще не могут договориться об условиях перехода Леандро Паредеса.

Итальянцы намерены подписать 28-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна. Речь идет об аренде аргентинца с правом выкупа.

С другой стороны "ПСЖ" настаивает на обязательном выкупе при легкодостижимых условиях.

В "Ювентусе" на такой шаг пойти не готовы, в крайнем случае клуб может согласиться на обязательный выкуп, но его условия должны быть не столь простыми для активации.

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