Рыжиков вошел в тренерский штаб клуба РПЛ

Фото: сайт "Ахмата"/Автор неизвестен

Бывший вратарь "Рубина" и сборной России Сергей Рыжиков получил работу в "Ахмате".

Известный в прошлом футболист вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева в грозненской команде.

Рыжиков завершил карьеру в 2021 году. В апреле 2021 года он проходил тренерскую стажировку в "Рубине" и пробовал себя в работе с ФК "Красава".

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