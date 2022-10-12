Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения в матче с "Шахтером"

Фото: инстаграм Антонио Рюдигера/Автор неизвестен

Защитнику "Реала" Антонио Рюдигеру наложили 20 швов на лицо после столкновения с вратарем "Шахтера" в матче Лиги чемпионов (1:1).

Жуткий эпизод произошел на 95-й минуте, когда вышедший из ворот голкипер Анатолий Трубин и немец столкнулись головами.

На лоб Рюдигера наложили 20 швов, о чем сообщает журналист La Sexta Хосе Луис Санчес.

В ближайшее время в клубе проведут обследование на предмет переломов у игрока.

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