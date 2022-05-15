Рюдигер высказался о своем уходе из "Челси"

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер высказался о своем уходе из лондонского клуба на правах свободного агента грядущим летом.

"Я не хочу вдаваться в детали. Шанс был, санкции не были проблемой. Дело не в одной, а в обеих сторонах. "Челси" был отличным местом для меня, и я прекрасно подходил клубу. Я очень, очень благодарен.

Здесь я стал мужчиной, мои дети выросли здесь. Лондон и особенно "Челси" всегда будут занимать особое место в моем сердце.

Прошло пять лет со взлетами и падениями, это нормально. Здесь было много положительных моментов, поэтому я и разочарован еще сильнее. Хотелось, чтобы у этой истории был иной конец", – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что немец перейдет в мадридский "Реал".

Также не пропустите: Лопетеги может уйти из "Севильи". | https://dailysports.net