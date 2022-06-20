Рюдигер выбрал номер в "Реале"

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Рюдигер выбрал номер в "Реале"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" представила новичка команды немецкого защитника Антонио Рюдигера.

Футболист будет выступать за королевский клуб под 22-м номером, который ранее в течение нескольких лет принадлежал полузащитнику Иско.

29-летний Рюдигер достался "Реалу" бесплатно, так как у него завершился контракт с "Челси". Защитник заключил с мадридцами соглашение до лета 2026 года.

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