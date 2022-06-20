Рюдигер рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Теги реал мадридбарселонаантонио рюдигер

Рюдигер рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Реала" Антонио Рюдигер заявил, что у него было предложение от "Барселоны", но он выбрал королевский клуб.

"Барселона" проявляла ко мне интерес, но я сказал агенту, что выберу либо "Реала", либо ничего. Матчи "эль-класико" являются самыми важными в мире. Я рад, что смогу принять в них участие, а не смотреть по телевизору", - приводит слова Рюдигера Marca.

29-летний Рюдигер достался "Реалу" бесплатно, так как у него завершился контракт с "Челси". Защитник заключил с мадридцами соглашение до лета 2026 года.

Не пропустите: Рюдигер выбрал номер в "Реале". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суд вынес приговор Это'О за налоговые преступления при игре за "Барселону"

Суд вынес приговор Это'О за налоговые преступления при игре за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов