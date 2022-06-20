Рюдигер рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Немецкий защитник "Реала" Антонио Рюдигер заявил, что у него было предложение от "Барселоны", но он выбрал королевский клуб.

"Барселона" проявляла ко мне интерес, но я сказал агенту, что выберу либо "Реала", либо ничего. Матчи "эль-класико" являются самыми важными в мире. Я рад, что смогу принять в них участие, а не смотреть по телевизору", - приводит слова Рюдигера Marca.

29-летний Рюдигер достался "Реалу" бесплатно, так как у него завершился контракт с "Челси". Защитник заключил с мадридцами соглашение до лета 2026 года.

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