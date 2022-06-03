Рюдигер рассказал о своих впечатлениях от перехода в "Реал"

Фото: твиттер Антонио Рюдигера\Автор неизвестен

Новичок мадридского "Реала" Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход в испанский клуб.

В своем твиттере он написал, что очень взволнован и не может дождаться, когда дебютирует за свой новый клуб.

Контракт защитника рассчитан на четыре сезона. 20 июня должна состояться презентация Рюдигера в "Реале".

В прошлом розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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