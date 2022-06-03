Рюдигер рассказал о своих впечатлениях от перехода в "Реал"
Фото: твиттер Антонио Рюдигера\Автор неизвестен
Новичок мадридского "Реала" Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход в испанский клуб.
В своем твиттере он написал, что очень взволнован и не может дождаться, когда дебютирует за свой новый клуб.
Контракт защитника рассчитан на четыре сезона. 20 июня должна состояться презентация Рюдигера в "Реале".
В прошлом розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
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|Команда
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|О
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14