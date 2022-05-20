Рюдигер официально объявил об уходе из "Челси"

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Рюдигер официально объявил об уходе из "Челси"

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер официально объявил о своем уходе из лондонского клуба.

"Дорогой "Челси". Я не люблю прощания. Но я постараюсь сделать его особенным, от всего сердца.

"Челси" всегда будет в моем сердце. Лондон всегда будет моим домом. Я приехал сюда один, а теперь у меня есть жена и двое прекрасных детей. У меня также есть новый брат на всю жизнь по имени Кова.

У меня есть Кубок Англии, Лига Европы и медаль Лиги чемпионов. И, конечно же, у меня есть сотни воспоминаний, которые останутся со мной навсегда.

Но на самом деле, я хочу попрощаться горько-сладким последним воспоминанием. Иногда вещи, которые оказывают на вас наибольшее влияние, не всегда только хороши или только плохи. Для меня это воспоминание и есть "Челси".

Это произошло в 2019 году, после того как "Сити" разнес нас со счетом 6:0 на "Этихаде". Честно говоря, нас просто убили. Это было унизительно. После финального свистка я подошел к фанатам "Челси", чтобы поднять руки и извиниться.

Когда я подошел, я ожидал, что они будут меня освистывать. Но все хлопали. Даже в такой плохой момент они поддерживали нас. Я был шокирован.

Когда я подошел ближе, один парень в толпе начал оскорблять меня. Он был метрах в пяти от меня и смотрел мне прямо в глаза. Слушайте, я всю жизнь слышал оскорбления, но это было другое. Это было действительно личное. Я крикнул ему: "Эй, если хочешь поговорить, тогда спускайся сюда, и мы поговорим".

Конечно, он не сделал и шага. Тут же он перестал кричать. И что для меня было примечательно, так это то, что все фанаты вокруг него повернулись к нему и сказали: "Эй, что ты делаешь? Он пришел сюда, чтобы извиниться. Что с тобой не так?".

Фанаты – настоящие фанаты – начали поддерживать меня еще громче. "Руди! Руди! Руди!" Это было действительно мощно.

Это было так ошеломительно, что даже тот идиот тоже начал хлопать. Другие фанаты буквально заставили его хлопать и извиняться передо мной. Я никогда этого не забуду. Никогда.

Безусловно, в футбольном мире есть ненависть. Это факт. Я испытал худшее из этого. Но было и много радости. В "Челси" я пережил обе крайности.

Да, я слышал оскорбления. Но я также чувствовал любовь. В итоге свет был сильнее тьмы. За это я всегда буду частью "Челси".

Спасибо", - написал немецкий футболист в колонке в The Players’ Tribunе.

Ранее сообщалось, что Рюдигер перейдет в мадридский "Реал".

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