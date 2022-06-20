Рыбус не сможет сыграть за сборную Польши на ЧМ-2022

Фото: твиттер Мацея Рыбуса/Автор неизвестен

Новичок "Спартака" польский защитник Мацей Рыбус больше не будет вызываться в сборную Польши, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

Такое решение принято в связи с тем, что футболист принял решение продолжить карьеру в чемпионат России. Тренерский штаб сборной Польши не рассчитывает на игрока на чемпионате мира-2022.

Напомним, что 32-летний Рыбус некоторое время назад перешел в "Спартак" из "Локомотива" на правах свободного агента.

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