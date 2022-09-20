Руни заменил футболиста по ходу матча из-за необычной причины

Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен

Главный тренер "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни по ходу матча МЛС с "Интер Майами" был вынужден заменить футболиста своего клуба из-за обвинений в расизме.

Как сообщает Daily Mail, по ходу игры футболиста команды Руни Такси Фунтаса обвинили в оскорблении защитника соперника Дэмиона Лоу на расовой почве.

После переговоров с арбитром встречи Руни принял решение заменить Фунтаса.

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