Руни возглавил американский клуб
Пресс-служба вашингтонского "Ди Си Юнайтед" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Уэйна Руни.
Условия личного контракта английского специалиста не разглашаются.
После 17 матчей "Ди Си Юнайтед", набрав 17 очков, занимает предпоследнее, 13-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции.
36-летний Руни ранее тренировал "Дерби Каунти".
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|1
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|4
|Ди Си Юнайтед
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|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34