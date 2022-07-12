Руни возглавил американский клуб

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Руни возглавил американский клуб

Пресс-служба вашингтонского "Ди Си Юнайтед" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Уэйна Руни.

Условия личного контракта английского специалиста не разглашаются.

После 17 матчей "Ди Си Юнайтед", набрав 17 очков, занимает предпоследнее, 13-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции.

36-летний Руни ранее тренировал "Дерби Каунти".

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