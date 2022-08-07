Руни считает, что "МЮ" нужно избавиться от Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший лидер "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о будущем форварда Криштиану Роналду.
По словам бывшего футболиста клуба, "МЮ" должен отпустить португальца, так как сейчас самое время строить новую команду.
"МЮ" сейчас не готов бороться за титул, так что целью должно быть построение команды, способной это сделать через 3-4 года. Для этого нужен план.
Если Роналду и правда хочет уйти, то "МЮ" стоит позволить ему сделать это и затем подписать «девятку», которая будет в клубе следующие 3-4 сезона и поможет команде добиться успеха. Тен Хагу нужно дать время", – сказал главный тренер "Ди Си Юнайтед" в комментарии для The Times.
Не пропустите: "МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча. | https://dailysports.net
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18