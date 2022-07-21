Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"

Фото: твиттер "Ди Си Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ди Си Юнайтед" на официальном сайте объявила о переходе ямайского полузащитника Рэйвела Моррисона.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался американскому клубу бесплатно. На приглашении хавбека настоял лично главный тренер клуба Уэйн Руни.

29-летний Моррисон ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Бирмингем", "Куинз Парк Рейнджерс", "Кардифф Сити", "Лацио", "Атлас", "Эстерсунд", "Шеффилд Юнайтед", "Мидлсбро", "АДО Ден Хааг" и "Дерби Каунти". За сборную Ямайки сыграл 13 матчей и забил два гола.

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