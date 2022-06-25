Руни официально остался без работы

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Руни официально остался без работы

Фото: сайт "Дерби Каунти"/Автор неизвестен

"Дерби Каунти" объявил об отставке главного тренера Уэйна Руни.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

В нем говорится, что 36-летний экс-капитан сборной Англии сам обратился к руководству клуба с просьбой освободить его от обязанностей наставника.

Руни работал в клубе с ноября 2020 года. Вместе с ним команда вылетела из Чемпионшипа.

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