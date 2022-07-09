Руни может трудоустроиться в США

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Руни может трудоустроиться в США

Фото: сайт "Дерби Каунти"/Автор неизвестен

Бывший наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни может трудоустроиться в США.

Как сообщает The Times, английский тренер может снова возглавить "Ди-Си Юнайтед" из Вашингтона.

В данный момент клуб находится в активной фазе поиска нового главного тренера.

Источник пишет, что у легенды "МЮ" пока не было предложения о продолжении тренерской карьеры и поэтому он открыт для новых вариантов. 

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