Руни хочет видеть защитника "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"

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Руни хочет видеть защитника "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"

Фото: твиттер Фила Джонса/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс может перейти в "Ди Си Юнайтед", сообщает Daily Star.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает новый главный тренер американского клуба Уэйн Руни. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата игрока, который получает более семи миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 30-летний Джонс провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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