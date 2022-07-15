Руни хочет переманить в США звезду "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен пригласить в команду английского полузащитника Джесси Лингарда.

Как сообщает The Athletic, переговоры между сторонами уже начались.

Также в услугах хавбека заинтересованы несколько других клубов чемпионата США.

В прошлом сезоне Лингард сыграл в 16 матчах английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и забил два гола.

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