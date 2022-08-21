Руни дал совет тен Хагу по поводу Роналду
Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, тренирующий "Ди Си Юнайтед", дал совет главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу по поводу португальского форварда Криштиану Роналду перед матчем 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем".
"Я не стал бы ставить Роналду и Рэшфорда в основу в матче с "Ливерпулем". На месте тен Хага я бы озаботился о том, чтобы сохранять энергию на поле. Криштиану дал понять, что хочет сменить клуб. Я не знаю, какими мотивами он руководствуется, но я бы отпустил его из клуба. Роналду является отличным бомбардиром, но задачей тен Хага является построение команды, которая сможет бороться за титул через 3-4 года. А это означает перестройку с молодыми игроками", - приводит слова Руни The Times.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится завтра, 22 августа. Начало встречи - в 22:00.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18