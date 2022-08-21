Руни дал совет тен Хагу по поводу Роналду

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Руни дал совет тен Хагу по поводу Роналду

Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, тренирующий "Ди Си Юнайтед", дал совет главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу по поводу португальского форварда Криштиану Роналду перед матчем 3-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем".

"Я не стал бы ставить Роналду и Рэшфорда в основу в матче с "Ливерпулем". На месте тен Хага я бы озаботился о том, чтобы сохранять энергию на поле. Криштиану дал понять, что хочет сменить клуб. Я не знаю, какими мотивами он руководствуется, но я бы отпустил его из клуба. Роналду является отличным бомбардиром, но задачей тен Хага является построение команды, которая сможет бороться за титул через 3-4 года. А это означает перестройку с молодыми игроками", - приводит слова Руни The Times.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится завтра, 22 августа. Начало встречи - в 22:00.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду не уйдет из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
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