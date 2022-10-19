Руководство "ПСЖ" устало терпеть выходки Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Руководство "ПСЖ" крайне недовольно поведением нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщает L’Equipe, отношения футболиста с владельцами клуба стремительно ухудшаются.
Уже сейчас катарские инвесторы команды уверены, что Мбаппе предал коллектив, когда решил уйти после продления контракта.
Они уверены, что футболист не имеет права диктовать свои условия.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе. | https://dailysports.net
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|Страсбур
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