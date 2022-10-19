Руководство "ПСЖ" устало терпеть выходки Мбаппе

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Руководство "ПСЖ" устало терпеть выходки Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство "ПСЖ" крайне недовольно поведением нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Equipe, отношения футболиста с владельцами клуба стремительно ухудшаются.

Уже сейчас катарские инвесторы команды уверены, что Мбаппе предал коллектив, когда решил уйти после продления контракта.

Они уверены, что футболист не имеет права диктовать свои условия. 

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе. | https://dailysports.net
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