Руководство "Манчестер Юнайтед" не верит в уход Роналду: названа причина

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" уверено, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, в английском клубе полагают, что проблемой для ухода форварда станет отсутствие интереса к нему со стороны других клубов. Минувшим летом португалец хотел перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов, но получил предложение только из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 11 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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