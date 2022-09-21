Руководство "Атлетико" приняло решение по Симеоне

Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не будет уволен, несмотря на не очень удачное начало сезона, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство мадридского клуба по-прежнему верит в аргентинского специалиста. Впрочем, если сезон завершится неудачно, то тренер все-таки может быть отправлен в отставку.

В чемпионате Испании "Атлетико" после шести туров занимает лишь седьмое место. В Лиге чемпионов мадридцы набрали три очка в двух матчах и занимают третье место в своей группе.

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