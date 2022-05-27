Руководитель "Зенита" высказался о ситуации с вратарями команды
Фото: твиттер Михаила Кержакова/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о вратарях команды Михаиле Кержакове и Станиславе Крицюке. Ранее сообщалось, что оба голкипера могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
"Да, у Кержакова заканчивается контракт, но есть несколько дней, чтобы с ним поговорить. Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму, и сроки восстановления затягиваются. Мы вынуждены думать о вратарской линии, но пока не могу раскрыть подробности", - приводит слова Медведева "Чемпионата".
Напомним, что "Зенит" проявляет интерес к вратарю "Химок" Илье Лантратову и голкиперу "Сочи" Денису Адамову.
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