Руководитель "Зенита" высказался о ситуации с вратарями команды

Фото: твиттер Михаила Кержакова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о вратарях команды Михаиле Кержакове и Станиславе Крицюке. Ранее сообщалось, что оба голкипера могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Да, у Кержакова заканчивается контракт, но есть несколько дней, чтобы с ним поговорить. Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму, и сроки восстановления затягиваются. Мы вынуждены думать о вратарской линии, но пока не могу раскрыть подробности", - приводит слова Медведева "Чемпионата".

Напомним, что "Зенит" проявляет интерес к вратарю "Химок" Илье Лантратову и голкиперу "Сочи" Денису Адамову.

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