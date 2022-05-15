Руководитель "Зенита" высказался о будущем Дзюбы

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Руководитель "Зенита" высказался о будущем Дзюбы

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о будущем в петербургским клубе нападающего Артема Дзюбы.

"Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в "Зените", либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно", – приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Напомним, что контракт 33-летнего Дзюбы с "Зенитом" истекает ближайшим летом. Интерес к форварду проявляет "Црвена Звезда".

В нынешнем сезоне Дзюба провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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