Руководитель "Спартака" высказался об уходе Бакаева
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков поделился мнением об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.
"Мы договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию, связанную с его переходом. Были попытки вести переговоры по возможному трансферу. Мы не договорились. Приняли решение, поблагодарили и расстались. Желаю Зелимхану успехов в карьере", - приводит слова Мележикова "Спорт-Экспресс".
25-летний Бакаев покинул "Спартак" в связи с окончанием срока контракта и получил статус свободного агента. Ожидается, что в ближайшее время хавбек перейдет в петербургский "Зенит".
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