Руководитель ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара

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Руководитель ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвстен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос опроверг информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе минувшим летом требовал продать бразильского форварда Неймара.

"Неймар никогда не был близок к уходу из ПСЖ. Все слухи, которые ходили о нем, было неправдой. Также ложью является тот факт, что Мбаппе требовал продать Неймара. Он на сто процентов является частью проекта ПСЖ", - цитирует Кампоса RMC Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 10 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 10 забитых мячей в восьми поединках.

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