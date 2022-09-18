Руководитель ПСЖ назвал причину несостоявшегося перехода Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос рассказал, почему клуб не подписал французского форварда "Барселоны" Усмана Дембеле в летнее трансферное окно.

"Мы не стали подписывать Дембеле, так как он является вингером, а мы играем по другой схеме. Мне нравится игра Усмана, он является классным футболистом, но у нас были другие планы", - приводит слова Кампуша France Football.

Напомним, что летом 25-летний Дембеле был свободным агентом и мог перейти в другой клуб бесплатно. Но в итоге он продлил контракт с "Барселоной" до лета 2024 года. В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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