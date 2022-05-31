Руководитель "Манчестер Сити" высказался о будущем Гвардиоле

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак поделился информацией по поводу будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

"Пеп никогда не работал так долго, как с "Сити", ни с одним клубом – ни с "Барселоной", ни с "Баварией". Так что вопрос действительно обоснован. Он был обоснованным и в прошлом году, и три года назад. И, конечно, в этом году.

Это сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год его работы в "Сити", и следующий сезон станет воодушевляющей главой этого сотрудничества. Мы наслаждаемся каждым его моментом.

Вместе мы добиваемся отличных успехов, и в нужное время разговор с Гвардиолой состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Пепу", – сказал функционер.

Напомним, что нынешний контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до лета 2023 года.

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