Руководитель "Манчестер Сити" прокомментировал подписание Холанда
Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен
Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак прокомментировал подписание норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
"Мы следили за Холандом последние четыре или пять лет – с начала его карьеры в Норвегии и после перехода в "Боруссию". Все эти годы мы следили за его прогрессом и видели его переход от очень талантливого, качественного молодого игрока с высоким потенциалом к одному из самых интересных нападающих мира, если не самому интересному.
Это очень, очень уникальный, невероятно талантливый нападающий, за которым, как я думаю, следил весь мир. Могу сказать, что все топ-клубы мира хотели подписать его, и мы очень довольны, что Холанд выбрал "Манчестер Сити".
Думаю, это свидетельствует об отличной работе, проделанной в клубе. Это показывает качество этой команды, ведь Холанд – не просто отличный игрок, но и, как я думаю, очень умный игрок, который увидел потенциал здесь и понял, как может развиваться с профессиональной точки зрения, являясь частью этой команды под руководством Пепа Гвардиолы и со всей нашей инфраструктурой.
Это и различные объекты – тренировочные поля, стадион, и фанаты, это самое важное. Думаю, у него есть связь с фанатами. Считаю, что трансфер Холанда – это отличное решение для нас. Мы получаем по-настоящему феноменального игрока, который принесет нам много отличных воспоминаний", - сказал функционер.
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