Руководитель "Челси" назвал причину увольнения Тухеля
Фото: твиттер Тодда Боэли/Автор неизвестен
Совладелец "Челси" Тодд Боэли рассказал, почему он принял решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера.
"Тухель является очень талантливым тренером и добился больших успехов. Но мы хотели, чтобы у нас был тренер, который был бы заинтересован в сотрудничестве с руководством клуба. Что касается Томаса, то у нас не было уверенности, что он разделяет наши взгляды. У нас не было общего видения на построение команды", – приводит слова Боэли журналист Фабрицио Романо.
49-летний Тухель тренировал "Челси" с января 2021 года по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира.
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|18
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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