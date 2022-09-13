Руководитель "Челси" назвал причину увольнения Тухеля

Фото: твиттер Тодда Боэли/Автор неизвестен

Совладелец "Челси" Тодд Боэли рассказал, почему он принял решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера.

"Тухель является очень талантливым тренером и добился больших успехов. Но мы хотели, чтобы у нас был тренер, который был бы заинтересован в сотрудничестве с руководством клуба. Что касается Томаса, то у нас не было уверенности, что он разделяет наши взгляды. У нас не было общего видения на построение команды", – приводит слова Боэли журналист Фабрицио Романо.

49-летний Тухель тренировал "Челси" с января 2021 года по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира.

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