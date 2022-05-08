Руководитель "Боруссии" Дортмунд высказался о будущем Холанда

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель поделился мнением о будущем в команде норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Думаю, что ясность наступит на следующей неделе. Не удивлюсь, если Эрлинг уйдет из "Боруссии", - приводит слова Келя kicker.

Ранее сообщалось, что Холанд договорился о переходе в "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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