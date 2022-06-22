Руководитель "Баварии" ярко высказался о ситуации с Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о будущем в команде польского нападающего Роберта Левандовски, который хочет перейти в "Барселону".

"Контракт Левандовски с "Баварией" действует до лета 2023 года. Так что мы ждем его в расположении команды в первый день предсезонной подготовки. Он должен выполнять условия контракта", - приводит слова Кана Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за форварда 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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