Руководитель "Баварии" ярко высказался о ситуации с Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о будущем в команде польского нападающего Роберта Левандовски, который хочет перейти в "Барселону".
"Контракт Левандовски с "Баварией" действует до лета 2023 года. Так что мы ждем его в расположении команды в первый день предсезонной подготовки. Он должен выполнять условия контракта", - приводит слова Кана Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за форварда 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи.
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|32
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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