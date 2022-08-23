Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду

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Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не интересовался нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Посмотрите на нашу линию атаки. Даже без Левандовски мы располагаем 8 игроками на четыре позиции. У нас есть опытные топ-игроки, а также талантливые футболисты, которым нужно получать игровое время. Поэтому о приглашении Роналду не было и речи. Мы довольны составом команды", - приводит слова Салихамиджича Bild.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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