Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал слова польского нападающего Роберта Левандовского, который заявил о желании сменить клуб.

"Не могу сказать, почему Левандовски решил высказаться именно таким образом. Такие заявления ничего ему не дадут. Роберту нужно понять, что он имеет в "Баварии". Благодарность должна быть обоюдной", - приводит слова Кана Sport1.de.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мане согласовал контракт с "Баварией". | https://dailysports.net