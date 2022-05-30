Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиоливер кан

Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал слова польского нападающего Роберта Левандовского, который заявил о желании сменить клуб.

"Не могу сказать, почему Левандовски решил высказаться именно таким образом. Такие заявления ничего ему не дадут. Роберту нужно понять, что он имеет в "Баварии". Благодарность должна быть обоюдной", - приводит слова Кана Sport1.de.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют "Реал" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Мане согласовал контракт с "Баварией". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов