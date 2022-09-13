Руководитель "Баварии" назвал причину продажи Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб принял решение продать польского нападающего Роберта Левандовски в "Барселону".

"Мы хотели продлить с Робертом контракт, но он был против. Поэтому было принято решение продать его, чтобы он не ушел бесплатно через год. Мы не нарушаем наше правило - не давать длительные контракты футболистам старше 30 лет. "Бавария" не имела возможности предложить ему контракт на 4 года с высокой зарплатой. У нас просто нет таких денег. Поэтому мы предложили ему однолетнее соглашение. Я понимаю его, в "Барселоне" он получил четырехлетний контракт. Мы с ним расстались друзьями, и будем положительно отзываться друг о друге", - приводит слова Салихамиджича El País.

Напомним, что 34-летний Левандовски перешел в "Барселону" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб шесть матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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