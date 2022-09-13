Руководитель "Баварии" назвал причину продажи Левандовски в "Барселону"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб принял решение продать польского нападающего Роберта Левандовски в "Барселону".
"Мы хотели продлить с Робертом контракт, но он был против. Поэтому было принято решение продать его, чтобы он не ушел бесплатно через год. Мы не нарушаем наше правило - не давать длительные контракты футболистам старше 30 лет. "Бавария" не имела возможности предложить ему контракт на 4 года с высокой зарплатой. У нас просто нет таких денег. Поэтому мы предложили ему однолетнее соглашение. Я понимаю его, в "Барселоне" он получил четырехлетний контракт. Мы с ним расстались друзьями, и будем положительно отзываться друг о друге", - приводит слова Салихамиджича El País.
Напомним, что 34-летний Левандовски перешел в "Барселону" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб шесть матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Левандовски превзошел рекорд Роналду. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября
-
"Ливерпуль" вырвал победу над "Аяксом"
-
"Брюгге" сенсационно уничтожил "Порту"
-
"Байер" вырвал победу над "Атлетико"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Барселону"
-
"Шахтер" не продал Мудрика в "Арсенал" из-за "МЮ"
-
Руководитель "Баварии" назвал причину продажи Левандовски в "Барселону"
-
Руководитель "Челси" назвал причину увольнения Тухеля
-
"Эвертон" может купить лидера "Ференцвароша"
-
"Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
-
"Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии
-
"Челси" нацелился на таланта "Брайтона"
-
"Лестер" может купить форварда сборной Бельгии
-
ПСЖ может продлить Рамоса: названо важное условие
-
Анчелотти высказался о провокациях со стороны Винисиуса
-
Эквадору вновь грозит отстранение от ЧМ-2022
-
Менди вынесли приговор по одному из обвинений в изнасиловании
-
Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом
-
"Арсенал" хочет купить хавбека сборной Бельгии
-
Мбаппе и Неймар до сих пор не помирились
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20