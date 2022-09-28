Руководитель "Барселоны" высказался о возможном переходе Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеу выразил мнение, что каталонский клуб может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Если Месси и вернется, то в качестве свободного агента. Это будет возможно, хоть данный вариант и не заложен в наш бюджет. Лео является легендой клуб, а "Барселона" - это его дом. Впрочем, принимать решение буду не я", - приводит слова Ромеу Catalunya Radio.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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