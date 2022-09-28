Руководитель "Барселоны" высказался о возможном переходе Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Вице-президент "Барселоны" Эдуар Ромеу выразил мнение, что каталонский клуб может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
"Если Месси и вернется, то в качестве свободного агента. Это будет возможно, хоть данный вариант и не заложен в наш бюджет. Лео является легендой клуб, а "Барселона" - это его дом. Впрочем, принимать решение буду не я", - приводит слова Ромеу Catalunya Radio.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14