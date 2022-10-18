Руководитель "Барселоны" высказался о будущем Хави

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте заявил, что руководство клуба по-прежнему доверяет главному тренеру команды Хави Эрнандесу.

"В нашей команде присутствует оптимизм. У нас нет проблем в раздевалке. Безусловно, мы полностью доверяем Хави", - приводит слова Юсте AS.

По сведениям источника, в руководстве клуба с пониманием относятся к последним неудачам команды, так как на результаты повлияла эпидемия травм и ошибки арбитров.

Напомним, что "Барселона" в Лиге чемпионов не сумела обыграть "Интер" (0:1 и 3:3) и рискует не пробиться в плей-офф. В чемпионате Испании каталонцы потерпели поражение от "Реала" (1:3).

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