Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу заявил, что каталонскому клуб необходимы 500 миллионов евро для решения финансовых проблем.

"Самой главной проблемой является дисбаланс активов. Негативный капитал (Превышение задолженности предприятия над стоимостью его имущества. - Прим. Dailysports) составляет 500 миллионов евро. Можно добавить к этому 150 миллионов евро убытков в нынешнем сезоне. Нам нужно 500 миллионов, чтобы "спасти" "Барселону", - приводит слова Ромеу The Athletic.

По некоторым данным, из-за проблем с потолком зарплат в Ла Лиге "Барселона" пока что не может зарегистрировать новичков - защитника Андреаса Кристенсена ("Челси") и полузащитника Франка Кессье ("Милан").

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