Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Теги барселона

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу заявил, что каталонскому клуб необходимы 500 миллионов евро для решения финансовых проблем.

"Самой главной проблемой является дисбаланс активов. Негативный капитал (Превышение задолженности предприятия над стоимостью его имущества. - Прим. Dailysports) составляет 500 миллионов евро. Можно добавить к этому 150 миллионов евро убытков в нынешнем сезоне. Нам нужно 500 миллионов, чтобы "спасти" "Барселону", - приводит слова Ромеу The Athletic.

По некоторым данным, из-за проблем с потолком зарплат в Ла Лиге "Барселона" пока что не может зарегистрировать новичков - защитника Андреаса Кристенсена ("Челси") и полузащитника Франка Кессье ("Милан").

Не пропустите: Названа зарплата Левандовски в "Барселоне". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бернарду Силва хочет покинуть "Манчестер Сити"

Бернарду Силва хочет покинуть "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов