"Рух" неожиданно обыграл лидера чемпионата Украины
Фото: твиттер "Руха"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Украины "Рух" обыграл "Зарю" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принес хет-трик Таллеса. У луганчан отличился Назарий Русин.
"Рух", набрав три очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Заря" с 9 очками осталась на первом месте.
"Рух" - "Заря" - 3:1 (1:0)
Голы: Таллес, 40 - 1:0, Таллес, 49 (с пенальти) - 2:0, Русин, 54 - 2:1, Таллес, 49 - 2:1
"Рух": Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Сапуга (Довгий, 89), Федорчук, Соломон, Таллес (Притула, 77), Климчук, Карабин (Бойчук, 59).
"Заря": Мацапура, Данченко (Алефиренко, 84), Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко (Михайленко, 84), Булеца (Бражко, 46), Кристиан, Нагнойный (Лунев, 59), Русин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13