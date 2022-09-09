"Рух" неожиданно обыграл лидера чемпионата Украины

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"Рух" неожиданно обыграл лидера чемпионата Украины

Фото: твиттер "Руха"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Рух" обыграл "Зарю" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принес хет-трик Таллеса. У луганчан отличился Назарий Русин.

"Рух", набрав три очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Заря" с 9 очками осталась на первом месте.

"Рух" - "Заря" - 3:1 (1:0)
Голы: Таллес, 40 - 1:0, Таллес, 49 (с пенальти) - 2:0, Русин, 54 - 2:1, Таллес, 49 - 2:1

"Рух": Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Сапуга (Довгий, 89), Федорчук, Соломон, Таллес (Притула, 77), Климчук, Карабин (Бойчук, 59).

"Заря": Мацапура, Данченко (Алефиренко, 84), Имереков, Батагов, Смиян, Назарина, Чурко (Михайленко, 84), Булеца (Бражко, 46), Кристиан, Нагнойный (Лунев, 59), Русин.

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