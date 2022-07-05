Рудковская встала на защиту Шакиры в конфликте с Пике

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Рудковская встала на защиту Шакиры в конфликте с Пике

Фото: твиттер Шакиры/Автор неизвестен

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская встала на защиту певицы Шакиры в ее конфликте с футболистом "Барселоны" Жераром Пике.

Рудковская сравнила ситуацию в семье певицы со своей.

"Прям как у меня история 15 лет назад! Певица захотела переехать с сыновьями в Майами, где у неё живут родственники, а вот футболист-изменщик против. Ему хочется чтобы дети проживали с ним в Каталонии. У меня вопрос. Какие доводы он будет приводить в суде чтобы получить полную опеку?

С кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам!? Ну ладно был бы пай-папа, а Шакира — изменщица и загульная!? Тогда можно было ещё мотив и логику понять! А так? Очередной испанский Батурин! Всем сердцем буду переживать за Шакиру!" — написала Рудковская.

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