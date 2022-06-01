Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" за день подписал сразу пять новых футболистов, о чем клуб сообщил на своём официальном сайте.

Известно о подписании полузащитника "Кубани" Валерия Чуперки, игроков "Уфы" Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека "Енисея" Александра Зотова и вингера "Балтики" Артёма Попова.

В то же время команду покинул защитник Филип Уремович.

Напомним, что в следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

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