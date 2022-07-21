"Рубин" взял на просмотр футболиста сборной Ирака

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"Рубин" взял на просмотр футболиста сборной Ирака

Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен

На просмотр в "Рубин" прибыли 28-летний защитник сборной Ирака Али Аднан Казим.

Как сообщает пресс-служба клуба, в своей карьере иракский футболист играл за турецкий "Ризеспор", итальянские "Удинезе" и "Аталанту", канадский "Ванкувер Уайткэпс".

В сборной Ирака на его счету 81 матч и семь забитых мячей.

С 1 июля Али Аднан Казим находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был представитель чемпионата Дании "Вайле".

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