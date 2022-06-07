Рубин вступил в борьбу с клубами РПЛ за капитана "Велеса"
Фото: сайт "Велеса"/Автор неизвестен
Полузащитник "Велеса" Мамаду Майга близок к смене клуба.
По информации "Матч ТВ", в услугах 27-летнего футболиста заинтересован казанский "Рубин". Клуб из Казани уже сделал более выгодное предложение в сравнении с теми, что делали клубы РПЛ.
В "Рубине" для футболиста из Мали пообещали улучшенные финансовые условия. При этом сам капитан "Велеса" признался, что в его интересах выступать в РПЛ.
Кроме "Рубина" в услугах игрока заинтересованы "Оренбург", "Нижний Новгород" и ЦСКА.
В прошлом сезоне Майга провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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