Рубин вступил в борьбу с клубами РПЛ за капитана "Велеса"

Фото: сайт "Велеса"/Автор неизвестен

Полузащитник "Велеса" Мамаду Майга близок к смене клуба.

По информации "Матч ТВ", в услугах 27-летнего футболиста заинтересован казанский "Рубин". Клуб из Казани уже сделал более выгодное предложение в сравнении с теми, что делали клубы РПЛ.

В "Рубине" для футболиста из Мали пообещали улучшенные финансовые условия. При этом сам капитан "Велеса" признался, что в его интересах выступать в РПЛ.

Кроме "Рубина" в услугах игрока заинтересованы "Оренбург", "Нижний Новгород" и ЦСКА.

В прошлом сезоне Майга провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Спартак" закрыл "Спартак-2": названа причина. | https://dailysports.net