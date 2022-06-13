"Рубин" усилился ветераном "Краснодара"
Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Рубина" на официальном сайте объявила о переходе белорусского защитника "Краснодара" Александра Мартыновича.
Футболист достался казанскому клубу бесплатно, так как его контракт с краснодарцами истекает в конце июня. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
34-летний Мартынович выступал за "Краснодар" с 2016 года, провел за клуб 269 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за РУОР, минское "Динамо" и "Урал". За сборную Беларуси сыграл 75 матчей и забил два мяча.
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