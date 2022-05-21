"Рубин" Слуцкого проиграл "Уфе" и вылетел из РПЛ

Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" на своем поле проиграл "Уфе" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Владислава Камилова и Дилана Ортиса. У хозяев отличился Виталий Лисакович.

"Уфа", набрав 30 очков, заняла 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетел в низший дивизион.

"Рубин" – "Уфа" - 1:2 (1:0)

Голы: Лисакович, 37 (с пенальти) - 1:0, Камилов, 54 - 1:1, Ортис, 90 - 1:2

"Рубин": Медведев, Тальби, Тесленко, Самошников, Кучаев (Мусаев, 88), Абильгор, Апшацев (Кузнецов, 63), Зуев, Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 70), Лисакович.

"Уфа": Чичкан, Йокич (Журавлев, 51), Никитин, Плиев, Сухов (Кротов, 46), Кабутов (Ортис, 73), Иванов, Фищенко (Камилов, 46), Урунов, Агаларов (Мрзляк, 90), Касинтура.

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