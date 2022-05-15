"Рубин" Слуцкого крупно проиграл "Уралу" и рискует вылететь из РПЛ
Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле разгромил казанский "Рубин" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли дубль Эрика Бикфалви и гол Олега Шатова.
"Урал", набрав 30 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 29 очками опустился в зону переходных матчей на 14-е место.
В заключительном туре "Урал" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом", "Рубин" дома примет "Уфу".
"Урал" – "Рубин" - 3:0 (1:0)
Голы: Бикфалви, 22 - 1:0, Шатов, 56 - 2:0, Бикфалви, 71 - 3:0
"Урал": Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Железнов (Юшин, 78), Подберезкин, Шатов (Гаджимурадов, 75), Мишкич, Аугустыняк (Евсеев, 79), Егорычев, Бикфалви (Агеев, 89).
"Рубин": Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников (Фаттахов, 77), Ломовицкий (Бакаев, 75), Зуев (Кузнецов, 62), Кучаев (Апшацев, 75), Абильгор, Лисакович, Онугха.
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