"Рубин" проиграл "Локомотиву" и остался в зоне переходных матчей

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

В матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Антон Миранчук.

"Локомотив", набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 29 очками остался в зоне вылета на 13-й позиции.

"Локомотив" – "Рубин" - 1:0 (0:0)

Гол: Миранчук, 87 (с пенальти) - 1:0

"Локомотив": Худяков, Живоглядов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Керк, Петров (Миранчук, 46), Бабкин (Бека-Бека, 46), Карпукас, Кухта (Жемалетдинов, 85), Изидор.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий (Бакаев, 63), Кучаев (Онугха, 78), Абильгор, Лисакович.

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