"Рубин" продал тунисского защитника во французский "Лорьян"
Фото инстаграм Монтассара Тальби/Автор неизвестен
Защитник "Рубина" Монтассар Тальби стал игроком "Лорьяна".
Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
"Спасибо, Монтассар", — говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.
Тальби стал игроком "Рубина" в 2021 году. В прошлом сезоне 24-летний футболист принял участие в 25 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.
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