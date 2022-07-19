"Рубин" продал тунисского защитника во французский "Лорьян"

Фото инстаграм Монтассара Тальби/Автор неизвестен

Защитник "Рубина" Монтассар Тальби стал игроком "Лорьяна".

Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

"Спасибо, Монтассар", — говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

Тальби стал игроком "Рубина" в 2021 году. В прошлом сезоне 24-летний футболист принял участие в 25 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

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