"Рубин" продал Дрейера датскому клубу

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"Рубин" продал Дрейера датскому клубу

Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен

Полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер официально покинул российскую команду.

24-летний футболист теперь принадлежит "Мидтьюлланну", о чем сообщает телеграм-канал казанского клуба.

За российский клуб Андерс играл августа 2021 года, куда перешёл из "Мидтьюлланна" за € 7 млн.

Прошлый сезон он доигрывал в своем бывшем клубе, за который сыграл в 22 матчах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. 

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