"Рубин" подписал игрока сборной Ирака
Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен
"Рубин" объявил о подписании бывшего защитника "Аталанты" и "Удинезе" Али Аднана Казима.
Как говорится на сайте российского клуба, 28-летний иракский футболист перебрался в "Рубин" на правах свободного агента.
Он подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.
В составе сборной Ирака Казим сыграл 83 матча и отметился пятью забитыми мячами.
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