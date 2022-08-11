"Рубин" подписал игрока сборной Ирака

Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен

"Рубин" объявил о подписании бывшего защитника "Аталанты" и "Удинезе" Али Аднана Казима.

Как говорится на сайте российского клуба, 28-летний иракский футболист перебрался в "Рубин" на правах свободного агента.

Он подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В составе сборной Ирака Казим сыграл 83 матча и отметился пятью забитыми мячами.

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